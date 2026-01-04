Alta tensione nel finale all'Olimpico: rosso a Marusic e Mazzocchi. Lazio in 9, Napoli in 10
Alta tensione in questo finale di match fra Lazio e Napoli. Adam Marusic e Pasquale Mazzocchi, dopo una banale azione di gioco, vengono alle mani. Si accende nuovamente un capannello in campo con Massa che opta per estrarre due cartellini rossi ai due giocatori. Biancocelesti che chiudono in nove uomini, Napoli in dieci.
