...con Giorgio Perinetti

"Inter e Napoli rimangono e confermano di essere le due squadre più accreditate per lo Scudetto. Chivu si è integrato benissimo con piglio, autorità e personalità. Il Napoli ha ritrovato la sua identità e quindi sarà una bella lotta fino alla fine. Però occhio al Milan: non ha le coppe e può inserirsi". Così a TuttoMercatoWeb.com Giorgio Perinetti, direttore sportivo ex tra le altre di Roma, Napoli, Palermo e Siena e oggi direttore generale dell'Athletic Palermo.

Zirkzee e Raspadori: rinforzi ideali per la Roma?

"Zirkzee conosce già il campionato italiano e potrebbe essere un'arma in più. Poi c'è Raspadori, nonostante le azioni di disturbo di altri club credo che la Roma possa essere ancora la principale candidata per arrivare al giocatore".

Il Milan ha preso Fullkrug.

"Un'intuizione di Tare, che come al solito è attento e non si fa scappare le opportunità".

Serie B: l'anno buono per il Palermo di Inzaghi?

"Sì, ma Venezia e Monza non stanno a guardare. Poi c'è il Frosinone che sta facendo molto bene. Evitare la lotteria dei playoff, per il Palermo, sarebbe importante".

Come vede Brunori alla Samp?

"Un'operazione logica. Il Palermo aveva bisogno di risolvere la rivalità tra lui e Pohjanpalo e alla Samp serviva un attaccante con le sue caratteristiche".

Direttore, il suo Athletic Palermo è la rivelazione della D. A due punti dalla vetta, anche ieri una brillante vittoria, contro il Messina.

"Siamo contenti, abbiamo una brillante condizione fisica e un bel gioco. Grande lavoro di Mister Ferraro e del preparatore Nastasi. Finalmente abbiamo accolto i tifosi allo stadio, a dimostrazione del grande lavoro di coordinamento tra il nostro presidente Conte e le istituzioni".