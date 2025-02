Altro che alternativa a Vlahovic. Kolo Muani sembra perfetto per le idee di questa Juventus

Era la lacuna che a detta di molti ha influenzato il cammino della Juventus nella prima parte di stagione. L'infortunio di Milik si è rivelato ben più lungo del previsto e così il dt Giuntoli è corso ai ripari andando a prendere un ulteriore centravanti, uno dei più ambiti d'Europa dal momento in cui il PSG ha deciso di cederlo. La formula scelta è quella che non impegna la Juventus, visto che Kolo Muani è arrivato a Torino in prestito secco, quindi senza opzione di acquisto. Quel che sarà, insomma, lo vedremo in estate quando magari la Juventus se convinta dall'impatto del francese potrà sedersi al tavolo col PSG ed intavolare una nuova trattativa, evidentemente con un canale privilegiato già attivo.

Caratteristiche tecniche

Fisicità, velocità, visione della porta e uno spiccato senso del gol lo hanno rapidamente fatto diventare uno degli attaccanti più attenzionati d'Europa, tanto da convincere nel 2023 il PSG a sborsare 75 milioni di euro più ulteriori 15 di bonus per strapparlo all'Eintracht Francoforte. Abile con entrambi i piedi e ottimo colpitore di testa, per caratteristiche sembra più adatto alle idee di gioco di Thiago Motta rispetto a Dusan Vlahovic.

La carriera

Dopo aver girato diverse società da ragazzino, Kolo Muani passa al Nantes nel 2015 dove completa il suo percorso di formazione, passa in seconda squadra ed esordisce in Ligue 1 nel 2017. Nel 2019 il passaggio in prestito al Boulogne dove inizia a giocare con continuità, quindi un ulteriore biennio al Nantes con 73 presenze e 21 gol. Nel 2022-2023 gioca nell'Eintracht, quindi il passaggio al PSG con cui mette insieme 36 presenze e 8 gol. Col tempo è diventato presenza fissa anche nella Francia, con cui vanta 27 presenze e 8 gol e una partecipazione che in molti ricorderanno alla finale dell'ultimo Mondiale persa contro l'Argentina.