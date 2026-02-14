Torino, nuova rivoluzione in arrivo: in bilico ci sono Casadei, Vlasic, Adams e Coco

Cesare Casadei, 23 anni, è oggi il volto migliore del Torino: dal suo arrivo invernale ha già segnato tre reti, diventando il granata più incisivo del momento. Ma attorno a lui il clima resta instabile. L’estate si annuncia ancora una volta come stagione di cambiamenti profondi, con una nuova rivoluzione pronta a travolgere squadra e panchina. Prima, però, c’è da conquistare una salvezza tutt’altro che blindata, come ha ammesso Baroni. Domani la sfida al Bologna di Italiano aggiunge pressione: anche il tecnico rossoblù è al centro di riflessioni sul futuro, con la stagione appesa ai playoff di Europa League contro il Brann.

A Torino il ritorno di Petrachi dopo l’addio a Vagnati apre scenari nuovi. Non è escluso un cambio in panchina e una profonda revisione dell’organico. In porta Paleari tornerà riserva, mentre Israel è sul mercato dopo essere stato accantonato. In difesa Marianucci rientrerà al Napoli, Ebosse non sarà riscattato e Nkounkou farà ritorno all’Eintracht. Obrador difficilmente verrà acquistato, Lazaro è in scadenza e Maripan potrebbe restare solo a condizioni economiche diverse.

Anche il centrocampo sarà terreno di scelte pesanti. Coco, Casadei e Gineitis rappresentano possibili plusvalenze. Con la salvezza scatterà l’obbligo per Anjorin, mentre Ilkhan rinnoverà. Ilic, già vicino alla cessione in passato, è di nuovo in uscita. L’ennesima estate calda è pronta a cominciare, e questo secondo Tuttosport è soltanto l'inizio.