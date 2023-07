Alvaro Morata può evitare la tournée con l'Atletico? Serve un'offerta entro le 20 di oggi

Un'offerta da 21 milioni di euro da presentare entro le ore 20. È l'ultimatum che l'Atletico Madrid ha riportato ad Alvaro Morata e ai suoi agenti: se questa condizione non verrà soddisfatta, l'attaccante spagnolo partirà con la squadra di Simeone per la tournée in giro per il mondo (prima tappa Corea del Sud, poi Messico e Stati Uniti), con ben quattro amichevoli in programma, contro una rappresentativa del campionato coreano, Manchester City, Siviglia e Real Sociedad.

Juventus, Inter, Milan e Roma sono dunque avvisati

L'attaccante ha dato preferenza al ritorno in Italia, dove riabbraccerebbe volentieri i colori bianconeri, indossati in due occasioni, oppure l'amico ed ex compagno di squadra, Paulo Dybala. Resta da trovare un accordo con gli spagnoli, che non sembrano avere fretta ed è sicuro della professionalità del giocatore, pronto a dare il 100% qualora dovesse restare nella capitale.