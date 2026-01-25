Como, 0 minuti ma Vigorito si allena nel giorno libero. Morata: "La forza del gruppo"

Al Como sta funzionando tutto. I due passaggi a vuoto tra Inter e Roma, con il Milan di recente, hanno lasciato solamente polemiche nell'aria. Non scorie, difatti i ragazzi di Fabregas hanno reimpostato immediatamente la marcia superiore per affondare prima la Lazio all'Olimpico (3-0) e giusto ieri al Sinigaglia il Torino con un 6-0 imperioso.

All'indomani della goleada ottenuta dai lariani, sorge un momento di spogliatoio edificante. Infatti, il terzo portiere del Como Mauro Vigorito si è presentato al centro sportivo di Mozzate nel suo giorno libero, ritratto proprio da Alvaro Morata (in via di recupero dall'infortunio), con tanto di abbraccio e foto sui social.

"Nel tuo giorno libero sei venuto per non lasciare soli gli infortunati e i tuoi compagni portieri", ha scritto l'attaccante spagnolo su Instagram. "Spesso con dolore, ma sempre aiutando e caricando tutti", un riferimento al fatto che per l'estremo difensore di 35 anni non è mai arrivata finora in stagione la possibilità di scendere in campo. Chiuso da Butez, eppure Vigorito si è preso la briga di presentarsi a lavorare un giorno in più in settimana. "Questo è il vero significato della forza del gruppo e dimostra come un giocatore possa essere molto importante per una squadra anche senza stare sotto i riflettori. Grande rispetto", la chiosa di Morata.