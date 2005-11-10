Ancora problemi fisici con i quali dover fare i conti per Ruben Amorim. L'allenatore del Milan, infatti, perde un altro protagonista per la partita cui è atteso domani il Diavolo, ospite alle ore 18:45 dei greci dell'Olympiacos per la sfida che vale per la 5^ giornata della Fase Campionato di Europa League. È costretto ad alzare bandiera bianca Davide Bartesaghi: il laterale mancino non è stato convocato a causa di una peritendinite alla gamba destra. Le sue condizioni saranno da valutare in vista della prossima partita di campionato, lunedì sera a Cagliari.

Spalletti e il centravanti della Juve

Luciano Spalletti torna a parlare del centravanti della Juve, nella conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro l'Omonia: "Un grido disperato m’è sembrato più il vostro. Si parla sempre della punta. Volete che vi faccia un percorso indietro? Quante volte mi avete domandato di Vlahovic? Se doveva restare oppure no? Quante volte? Anche dopo che è andato via, ma perché non s’è tenuto? Io devo rispondere. Voi mi mettete davanti quella figura lì, che è una caratteristica. Non è una richiesta di un giocatore. Io ho parlato di punta fisica per evidenziare una caratteristica, non un calciatore. Poi ho voluto riprovare Kolo Muani in quella posizione perché ho bisogno di avere Kolo in quella posizione lì. Avete tirato dentro Woltemade in questo discorso qui".

Neto tornerà in campo con la Signora

Domani toccherà tra l'altro a Neto difendere i pali della Juventus. Il portiere brasiliano ha commentato direttamente dalla sala stampa la notizia: "Una soddisfazione tanto grande e tanto entusiasmo per essere in campo un'altra volta. Sono molto orgoglioso di far parte di questa squadra e lottare per grandi obiettivi".