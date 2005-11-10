Si avvicina il mercato di gennaio, ma le big italiane pensano anche e soprattutto ad accelerare i tempi per quanto riguarda i rinnovi di contratto di alcuni dei giocatori più importanti della Serie A. Da Adrien Rabiot con il Milan a Marcus Thuram con l'Inter e Scott McTominay con il Napoli, ecco alcune delle novità, in positivo o meno, degli ultimi giorni.

Rabiot ad un passo

Adrien Rabiot è ad un passo dall'annuncio del rinnovo con il Milan. Il centrocampista francese, in scadenza il 30 giugno 2028, ha ricevuto una proposta di prolungamento fino al 2030 con opzione per l'anno successivo e relativo adeguamento economico. Il club rossonero, che lo considera un punto fermo per il tecnico Amorim anche in vista del probabile addio di Modric la prossima stagione, punta ad annunciare l'accordo prima di Natale (leggi qui i dettagli).

Incontro Napoli-McTominay

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha incontrato l'agente di Scott McTominay, Colin Murdock, negli scorsi giorni per discutere il rinnovo del contratto attualmente valido fino a giugno 2028. Le parti restano distanti sul piano economico: il centrocampista scozzese, che oggi percepisce circa 4 milioni di euro netti, ha richiesto un ingaggio a partire da almeno 7 milioni di euro netti a stagione. La società di Aurelio De Laurentiis intende invece contenere il monte ingaggi e ringiovanire la rosa.

L'Inter e Marcus Thuram: la situazione

L'Inter sta trattando il prolungamento di Marcus Thuram (qui i dettagli), legato al club fino a giugno 2028 con uno stipendio da 6,5 milioni di euro a stagione più bonus. La dirigenza nerazzurra ha proposto una parte fissa ridotta tra i 4,5 e i 5 milioni di euro, compensata da premi legati a obiettivi individuali e di squadra. L'attaccante francese al momento non accetta una riduzione della base fissa e le parti hanno programmato nuovi incontri.

Il Milan tratta anche Cisse

Il Milan lavora anche al rinnovo di Alphadjo Cisse, attaccante classe 2006 autore di sei reti in Serie A e nove stagionali, l'ultima delle quali nel 5-1 contro il Frosinone. I colloqui riguardano ora i bonus per estendere dal 2030 al 2031 l'accordo firmato a febbraio 2026, portando l'ingaggio dagli attuali 800mila euro ad almeno 1,5 milioni annui.