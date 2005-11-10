La Dolomiti Bellunesi ha annunciato sui propri canali ufficiali la ristrutturazione dell'area tecnica del club. A distanza di un mese dall'avvicendamento in panchina fra Andrea Bonatti e Vinicio Espinal, la società ha deciso per l'esonero del direttore sportivo Giugliarelli, che paga l'ultimo posto in classifica della squadra, e l'arrivo di Bertagno sulla poltrona di direttore sportivo.

Giugliarelli esonerato, al suo posto c'è Bertagno

La Dolomiti Bellunesi comunica di aver ridefinito l’assetto dell’area sportiva, nell’ambito di una strategia ponderata e condivisa, finalizzata a consolidare il lavoro del club e a perseguire con la massima determinazione l’obiettivo stagionale della permanenza in Serie C.

In quest’ottica, Simone Bertagno assume anche l’incarico di direttore sportivo, affiancandolo a quello di responsabile dell’area tecnica.

Contestualmente, la società comunica di aver sollevato dall’incarico di ds Jacopo Giugliarelli, cui va un ringraziamento per l’impegno profuso nella sua esperienza dolomitica.