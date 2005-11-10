Oggi in Serie C c'erano in programma due recuperi legati alle seconde squadre di Atalanta e Inter che avevano chiesto il rinvio delle rispettive sfide a causa degli impegni di propri giocatori in nazionale durante l'ultima pausa del 2026. Nel primo dei due i milanesi sono caduti sotto i colpi dell'Audace Cerignola che si è imposto per 3-0 scavalcando i nerazzurri in classifica e portandosi in terza posizione.

SERIE C - 14ª GIORNATA

GIRONE A

Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 1-0

55' Nessi

Albinoleffe-Union Brescia 1-2

39' Marras (UB), 50' Mandelli (A), 90+2' Balestrero (UB)

Arzignano Valchiampo-Alcione 3-2

17' Latki (AV), 40' Mattioli (AV), 45+4' Morselli (A), 54' Palombi (A), 69' Moretti (AV)

Renate-Desenzano 3-3

17', 41' e 80' Anelli (R), 53', 55' e 90+5' Santini (D)

Carpi-Giana Erminio 1-1

50' Sall (C), 54' Ballabio (G)

Lumezzane-Trento 1-2

45'+6 Accornero (T), 70' Boffelli (L), 90'+3 Benedetti (T)

Novara-Lecco 1-1

6' Sidler (L), 41' Da Graca (N)

Cittadella-Folgore Caratese 2-2

45+5' rig. Vacca (FC), 68' Ignatov (C), 86' Mezsargs (FC), 88' Ekuban (C)

Juventus Next Gen-Treviso 3-0

15' Konate, 55' Montero, 76' Merola

Pergolettese-Pro Vercelli 0-0

Classifica: Union Brescia 34, Trento 33, Cittadella 32, Ospitaletto 25, Treviso 25, Arzignano Valchiampo 24, Lecco 24, Alcione 21, Pergolettese 18, Pro Vercelli 18, AlbinoLeffe 20, Juventus Next Gen 17, Lumezzane 16, Novara 15, Carpi 15, Desenzano 14, Giana Erminio 13, Renate 12, Folgore Caratese 12, Dolomiti Bellunesi 11

GIRONE B

Latina-Campobasso 4-0

21' Baez, 63' Castorri, 69' Plescia, 82' De Cristofaro

Reggiana-Livorno 0-0

Vis Pesaro-Pianese 4-2

19' Fabrizi (P), 37', 43' e 72' Konate (VP), 39' Bailo (VP), 59' Ercolani (P)

Gubbio-Grosseto 3-2

12' Minta (Gu), 19' Gaddini (Gr), 21' Meconi (Gu), 29' Ciraudo (Gr), 68' Ghirardello (Gu)

Guidonia Montecelio-Ostiamare 2-2

66' Spinosa (O), 86' Ferrari (GM), 90' Vertainen (GM), 90+7' Parigini (O)

Pescara-Sambenedettese 3-1

7' Valzania (P), 18' Erradi (P), 44' Inglese (P), 76' Candellori (S)

Spezia-Vado 3-0

40' Cazzadori, 66' Jimenez, 750 Joselito

Ravenna-Forlì 2-0

36' Donati, 58' Rabbi

Perugia-Torres 0-1

49' Corsinelli

Mercoledì 25 novembre

Ore 18.00 - Atalanta U23-Pineto

Classifica: Spezia 39, Ravenna 35, Pescara 26, Torres 26, Guidonia Montecelio 24, Grosseto 23, Reggiana 22, Livorno 21, Latina 21, Campobasso 20, Perugia 20, Atalanta U23 19*, Pineto 18*, Pianese 16, Vado 16, Forlì 16, Ostiamare 11, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 9

*una gara in meno

GIRONE C

Casarano-Picerno 3-1

24' e 69' Patierno (C), 45+2' Pugliese (P), 53' Grandolfo (C),

Bari-Foggia 3-2

4' Del Sole (F), 22' Mantovani (B), 25' Mendicino (B), 30' Butic (B), 90'+3 Seck (F)

Giugliano-Savoia 2-3

6' Martina (S), 28' Balde (G), 38' Nepi (S), 76' Yeboah (S), 90+1' Udoh (G)

Cavese-Crotone 1-0

49' Fusco

Potenza-Scafatese 4-0

1' Selleir, 52' Russo, 54' D'Auria, 90+5' Petrungaro

Salernitana-Catania 1-0

57' Achik

Barletta-Altamura 2-0

71' e 75' Matheus da Silva

Cosenza-Casertana 2-1

7' Energe (Co), 28' Cimino (Co), 77' Manconi (Ca)

Sorrento-Monopoli 2-1

11' rig. Starita (S), 20' Crecco (S), 85' Parravicini (M)

Mercoledì 26 novembre

Audace Cerignola-Inter U23 3-0

45’ Gambale, 57’ Volpe, 85’ Cretella

Classifica: Potenza 35, Bari 27, Scafatese 24, Audace Cerignola 24, Monopoli 23, Inter U23 23, Sorrento 23, Catania 23, Picerno 22, Casertana 21, Casarano 19, Cavese 19, Barletta 19, Salernitana 19, Savoia 18, Altamura 17, Giugliano 16, Cosenza 16, Foggia 15, Crotone 1°

° penalizzato di 6 punti

*una gara in meno