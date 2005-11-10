"Fabregas è un tecnico visionario, porta qualcosa di nuovo ed efficace. Può diventare un top, in un grande club potrà davvero diventare grande". E' il pensiero di mister Moreno Longo, che ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com ha detto la sua sul tecnico del Como. "Oggi è in una zona di comfort, dove si è incastrato tutto, ora dovrà confermare tutto quello di buono che si dice su di lui, in un grande club", ha aggiunto a Maracanà.

E a chi parla di presunzione da parte del tecnico spagnolo, risponde così: "Ci può stare, ma credo che rispecchi il fatto che l'allenatore debba trasferire le proprie idee. Per convincere gli altri, deve essere il primo a crederci, anche con la comunicazione. per me è persuasivo, con i giocatori che ti pesano in ogni frangente. Ogni cosa che dici deve essere poi riscontrabile in campo. E oggi lo vedi nel Como, che è una squadra completa. Fa gol e ne prende pochi, è un modo di attaccare che non ti espone a grossi rischi difensivi".

Longo che poi sul discorso Como ha chiuso dicendo: "E' stato fatto un mercato veramente fatto bene. Ci sono giocatori che non so quanti club avrebbero preso per centrare certi obiettivi importanti. Fabregas dovrà fare uno step in alto che dovrà confermare quanto di buono sta facendo oggi. Gasperini per esempio è andato a Roma, con una squadra più forte, con più qualità, è sta facendo bene comunque per esempio. I suoi principi sono validi, nel top club cambia la gestione dei campioni, che è differente".

Infine sulla lotta per salvarsi, che vede oggi diverse squadre tra cui alcuni nomi eccellenti, il mister ha detto: "Venezia, Lecce e Parma e Monza sono gli organici che hanno qualcosa in meno. Poi vediamo che ci sono altre invischiate e il problema lì è nella testa. Quando non sei abituato a stare lì e speravi in un altro campionato, pensi inconsciamente che ne esci ma poi il tempo passa e rimani lì...Sassuolo, Udinese e Fiorentina faticano a trovare continuità, poi ci sono contestazioni e fatichi ad uscirne fuori e rischi più di altre".