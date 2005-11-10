L'ex attaccante dell'Inter, Jurgen Klinsmann, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro per ripercorrere alcuni momenti della propria esperienza a Milano, a poche ore dalla sfida contro un'altra sua ex squadra, lo Stoccarda: "Sono arrivato all'Inter nel 1989 dallo Stoccarda: avevamo appena giocato una finale di Coppa UEFA perdendo contro il Napoli e quello per me è stato il trasferimento più importante della mia carriera", le sue parole.

"Ho imparato tantissimo a Milano, sia in campo grazie a Giovanni Trapattoni, sia nella vita quotidiana: ho conosciuto la cultura italiana e la lingua, ogni giorno la gente mi insegnava qualcosa di nuovo", ha spiegato il tedesco.

I ricordi di Klinsmann

Poi Klinsmann ha ricordato: "Abbiamo vinto la Coppa UEFA nel 1991 e giocavamo in quello che secondo me è lo stadio più bello del mondo, San Siro, che era sempre pieno. Gli interisti però erano ovunque: ce n'erano tantissimi anche in trasferta, l'Inter è una squadra enorme. Mi ricordo che quando prendevo l'autostrada e mi fermavo al casello per pagare le mie 2.000 lire c'era un operatore che ogni volta mi faceva i complimenti se la partita nel weekend era andata bene!".

E ancora, sulle sfide in campo: "In campo era facile eravamo molto forti: all'Inter ho raggiunto i miei connazionali Matthäus e Brehme, ma c'erano anche tanti nazionali italiani. Era un bel gruppo: ci sentiamo spesso, abbiamo una chat e cerchiamo di organizzare un pranzo una volta all'anno a casa del Presidente Ernesto Pellegrini, anche se lui non c'è più. Questo dimostra quanto è grande la famiglia Inter: ogni volta che torno a Milano trovo qualche mio vecchio compagno e conosco tante persone. L'Inter ha avuto una grossa influenza nella mia vita".