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Primo contratto da professionista con la Fiorentina per il centrocampista 2010 AmentaUfficiale
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Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 17:39Serie A
autore Dimitri Conti
25.11.2026 17:39Serie A
Il 16enne ha firmato un nuovo accordo con la compagine toscana, in scadenza al 30 giugno del 2029.
© foto di Federico De Luca 2026
Nuovo contratto con la Fiorentina, e primo da professionista, per il centrocampista Francesco Amenta (16 anni). Il classe 2010, cresciuto nel vivaio del Pescara e del Lanciano prima di trasferirsi al Viola Park, ha rinnovato con i toscani per 3 anni, fino al 30 giugno del 2030. La notizia ufficiale è stata diramata dalla Fiorentina stessa: "ACF Fiorentina comunica che il classe 2010 Francesco Amenta ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il giocatore sarà legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2029".
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