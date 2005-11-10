Nuovo contratto con la Fiorentina, e primo da professionista, per il centrocampista Francesco Amenta (16 anni). Il classe 2010, cresciuto nel vivaio del Pescara e del Lanciano prima di trasferirsi al Viola Park, ha rinnovato con i toscani per 3 anni, fino al 30 giugno del 2030. La notizia ufficiale è stata diramata dalla Fiorentina stessa: "ACF Fiorentina comunica che il classe 2010 Francesco Amenta ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il giocatore sarà legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2029".