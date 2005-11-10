“Malen prima giocava sulla fascia e, quando è stato spostato al centro, ha dimostrato la sua capacità di segnare. Il suo numero di gol è incredibile”. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League di oggi con la Roma, Luis Enrique ha sottolineato un aspetto dell’evoluzione di Donyell Malen che conosce molto bene, avendolo sperimentato con alcuni dei suoi giocatori. A cominciare, ovviamente, da Ousmane Dembélé, diventato un Pallone d’Oro nel momento in cui l’allenatore spagnolo gli ha cambiato posizione in campo. Dodici gol in undici partite di campionato, ventisei in Serie A da quando è arrivato in Italia a gennaio: l’olandese ha trovato con Gian Piero Gasperini una continuità realizzativa che non aveva avuto neanche ai tempi del PSV Eindhoven.

Perché il PSG può essere un pericolo per la Roma

Al netto dei gravi infortuni di Kvaratskhelia e Doue, che condizioneranno i prossimi mesi della stagione dei francesi, è interessante ragionare sulla compatibilità di Malen con il calcio di Luis Enrique. In estate il PSG ha ceduto Goncalo Ramos al Milan e ha investito, tra gli altri, su Ferran Torres, un altro attaccante che ha progressivamente accentrato il proprio raggio d’azione nel corso della carriera. L’olandese ha la velocità per giocare largo, sa attaccare la profondità partendo da una posizione centrale e, soprattutto, è abituato a lavorare senza palla per una squadra che difende in maniera molto aggressiva, con baricentro alto. Tutte caratteristiche che gli consentirebbero di convivere con Dembélé, senza costringere quest’ultimo a rinunciare alla libertà di movimento che ne ha fatto le fortune a Parigi.

Il rinnovo con la Roma. Luis Enrique ha escluso che il PSG possa acquistare un giocatore a gennaio soltanto per sopperire per qualche mese alle assenze di Kvaratskhelia e Doué. Un eventuale investimento su Malen, per età e rendimento, avrebbe tutt’altro orizzonte temporale: il pensiero va all'estate. Non risultano infatti, al momento, trattative in questo senso, ma i parigini sono tra i pochi club europei che avrebbero la disponibilità economica per mettere in difficoltà la Roma, poco o per nulla intenzionata a privarsi del proprio centravanti. Anche per questo, nonostante un contratto in scadenza soltanto nel 2030, a Trigoria si sta già lavorando al rinnovo con adeguamento dell’ingaggio dell’olandese.