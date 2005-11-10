C’è anche il presidente del Pescara Daniele Sebastiani fra le persone indagate dalla Procura della Repubblica di Pescara che ipotizza anche reati societari, responsabilità amministrativa degli enti e autoriciclaggio dei relativi proventi. La Procura ha emesso provvedimenti per 18 presone, fra cui appunto Sebastiani, e 13 aziende e avviato perquisizioni fra l’Abruzzo e la Campania in base a un’ipotesi investigativa su un “sistema di documenti contabili fittizi avrebbe svuotato le casse del Pescara e procurato bonus fiscali non spettanti”. A carico degli indagati è contestato un profitto illecito di 12,5 milioni di euro come riporta Rete 8.

Già accertate appropriazioni indebite per 4,5 milioni

Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno già portato alla luce appropriazioni indebite per 4,5 milioni di euro ai danni della società abruzzese, le cui risorse sarebbero state progressivamente spostate verso aziende riconducibili al principale indagato. Per giustificare gli ammanchi sono state utilizzate fatture per operazioni inesistenti, inoltre sono stati ottenuti indebitamente crediti d’imposta ‘Bonus Sud’ e ‘Beni strumentali nuovi 4.0’ che hanno gonfiato il costo d’acquisto delle attrezzature tecnologiche finanziate coi citati bonus.

Come funzionava il meccanismo

Il meccanismo illecito utilizzava poi sponsorizzazioni fittizie, con la complicità di numerosi operatori economici campani, mediante le quali venivano restituite alla società sportiva le maggiori somme pagate dalla stessa per le citate attrezzature. - si legge ancora sul sito dell’emittente abruzzese - Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, quindi le ipotesi accusatorie dovranno essere confermate nelle successive fasi processuali. Fino a un’eventuale sentenza di condanna irrevocabile vale per tutti la presunzione di innocenza.

Gli altri indagati

Oltre a Daniele Sebastiani, risultano indagati anche Luigi Gramenzi (uomo di fiducia di Sebastiani), Elena Di Stefano, Gabriele Bankwoski (ex vicepresidente del cda del club), Vincenzo De Prisco, Francesca Di Claudio, Nicola Lotti D'Alessandro La Barba, Domenico Simeone, Sabatino Autorino, Gianluigi Romano, Roberto Mansolillo, Maria Michela Antonino, Wladimiro Iarriccio, Giuseppe Massaro, Matteo Massaro, Luca Corvino, Annamaria Petrone e Umberto Ambito. Mentre le società coinvolte sono: GoCredit Srl, Fpm Srl, Solur Sas, Contrader Srl, Cooperativa sociale Saturno Onlus, Cooperativa sociale La Meridiana, Tecnorex Srl, Smag Innovations Srl (cessata nel 2023 per fusione nella Zeta Core Srl), Sa.Mi. Srl, Amacim Srl, Carta Shop Srl e Data Engine Srl.