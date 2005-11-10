Youth League, Paratici trascina ancora la Roma: PSG ko. Inter travolta, pari Fiorentina
Alessio Del Lungo
È un mercoledì agrodolce per le italiane in Youth League. L'Inter Under 19 perde malamente con un netto 0-3 in casa contro lo Stoccarda e vede quasi sfumare la qualificazione, mentre la Roma vince a sorpresa 2-1 in casa del PSG e sogna in grande, trascinata da un super Paratici, autore di una doppietta. Nel percorso dedicato invece alle vincenti dei campionati, la Fiorentina non va oltre l'1-1 in Georgia contro la Dinamo Tbilisi: a segno Turnone per i viola. Il ritorno in Italia sarà decisivo per la qualificazione.
Il programma delle partite
YOUTH LEAGUE - 5ª GIORNATA
Bodo/Glimt-LASK 2-6
Galatasaray-Aston Villa 3-1
Arsenal-Borussia Dortmund 3-2
Como-AEK Atene 1-1
Slovan Bratislava-Betis 1-2
Feyenoord-Porto 0-1
Manchester City-Napoli 4-1
Lipsia-Lens 2-3
Real Madrid-PSV 3-3
Sabah-Barcellona 0-7
Shakhtar-Fenerbahce 6-0
Slavia Praga-Villarreal 1-2
Sporting CP-Manchester United 2-2
Club Brugge-Liverpool 4-3
Inter-Stoccarda 0-3
Lille-Bayern Monaco 2-3
Atletico Madrid-Viking 1-0
PSG-Roma 1-2
Percorso vincenti (ritorno 9 dicembre)
Legia-Super Nova 1-0
Dinamo Zagabria-Benfica 2-3
Salisburgo-Stella Rossa Belgrado 5-0
Dinamo Tiblisi-Fiorentina 1-1
HJK-Stabaek: in corso
Hradec Kralove-Kairat Almaty: in corso
Sheriff Tiraspol-Maccabi Tel Aviv: in corso
Flora-St. Patrick: in corso
Ore 18:00 - Hoffenheim-PAOK
Ore 20:00 - Glasgow Rangers-AZ Alkmaar
YOUTH LEAGUE - CLASSIFICA PERCORSO PIAZZATE
1. Real Madrid U19 – 13 punti (differenza reti +10)
2. Atletico Madrid U19 – 13 punti (+10)
3. Villarreal U19 – 13 punti (+10)
4. Slavia Praga U19 – 12 punti (+6)
5. Feyenoord U19 – 12 punti (+6)
6. FC Porto U19 – 12 punti (+2)
7. 12. Roma U19 – 10 punti (+7)
8. PSV U19 – 10 punti (+5)
9. Club Brugge U19 – 10 punti (+4)
10. Viking U19 – 9 punti (+1)
11. Lens U19 – 9 punti (0)
12. Barcellona U19 – 8 punti (+7)
13. Liverpool U19 – 8 punti (+3)
14. Betis U19 – 8 punti (+3)
15. Sporting U19 – 8 punti (+2)
16. Borussia Dortmund U19 – 7 punti (+5)
17. Stoccarda U19 – 7 punti (+5)
18. PSG U19 – 7 punti (+4)
19. LASK U19 – 7 punti (+2)
20. Bayern Monaco U19 – 7 punti (+1)
21. Lille U19 – 7 punti (+1)
22. Arsenal U19 – 7 punti (0)
23. Manchester City U19 – 7 punti (0)
24. AEK U19 – 6 punti (-2)
25. Manchester United U19 – 5 punti (+1)
26. Galatasaray U19 – 5 punti (-1)
27. Como U19 – 5 punti (-1)
28. Aston Villa U19 – 4 punti (-4)
29. Inter U19 – 4 punti (-6)
30. Shakhtar U19 – 3 punti (0)
31. Napoli U19 – 3 punti (-10)
32. Slovan Bratislava U19 – 3 punti (-11)
33. Bodo/Glimt U19 – 3 punti (-14)
34. RB Lipsia U19 – 1 punto (-10)
35. Fenerbahce U19 – 0 punti (-13)
36. Sabah FC U19 – 0 punti (-22)