È un mercoledì agrodolce per le italiane in Youth League. L'Inter Under 19 perde malamente con un netto 0-3 in casa contro lo Stoccarda e vede quasi sfumare la qualificazione, mentre la Roma vince a sorpresa 2-1 in casa del PSG e sogna in grande, trascinata da un super Paratici, autore di una doppietta. Nel percorso dedicato invece alle vincenti dei campionati, la Fiorentina non va oltre l'1-1 in Georgia contro la Dinamo Tbilisi: a segno Turnone per i viola. Il ritorno in Italia sarà decisivo per la qualificazione.

Il programma delle partite

YOUTH LEAGUE - 5ª GIORNATA

Bodo/Glimt-LASK 2-6

Galatasaray-Aston Villa 3-1

Arsenal-Borussia Dortmund 3-2

Como-AEK Atene 1-1

Slovan Bratislava-Betis 1-2

Feyenoord-Porto 0-1

Manchester City-Napoli 4-1

Lipsia-Lens 2-3

Real Madrid-PSV 3-3

Sabah-Barcellona 0-7

Shakhtar-Fenerbahce 6-0

Slavia Praga-Villarreal 1-2

Sporting CP-Manchester United 2-2

Club Brugge-Liverpool 4-3

Inter-Stoccarda 0-3

Lille-Bayern Monaco 2-3

Atletico Madrid-Viking 1-0

PSG-Roma 1-2

Percorso vincenti (ritorno 9 dicembre)

Legia-Super Nova 1-0

Dinamo Zagabria-Benfica 2-3

Salisburgo-Stella Rossa Belgrado 5-0

Dinamo Tiblisi-Fiorentina 1-1

HJK-Stabaek: in corso

Hradec Kralove-Kairat Almaty: in corso

Sheriff Tiraspol-Maccabi Tel Aviv: in corso

Flora-St. Patrick: in corso

Ore 18:00 - Hoffenheim-PAOK

Ore 20:00 - Glasgow Rangers-AZ Alkmaar

YOUTH LEAGUE - CLASSIFICA PERCORSO PIAZZATE

1. Real Madrid U19 – 13 punti (differenza reti +10)

2. Atletico Madrid U19 – 13 punti (+10)

3. Villarreal U19 – 13 punti (+10)

4. Slavia Praga U19 – 12 punti (+6)

5. Feyenoord U19 – 12 punti (+6)

6. FC Porto U19 – 12 punti (+2)

7. 12. Roma U19 – 10 punti (+7)

8. PSV U19 – 10 punti (+5)

9. Club Brugge U19 – 10 punti (+4)

10. Viking U19 – 9 punti (+1)

11. Lens U19 – 9 punti (0)

12. Barcellona U19 – 8 punti (+7)

13. Liverpool U19 – 8 punti (+3)

14. Betis U19 – 8 punti (+3)

15. Sporting U19 – 8 punti (+2)

16. Borussia Dortmund U19 – 7 punti (+5)

17. Stoccarda U19 – 7 punti (+5)

18. PSG U19 – 7 punti (+4)

19. LASK U19 – 7 punti (+2)

20. Bayern Monaco U19 – 7 punti (+1)

21. Lille U19 – 7 punti (+1)

22. Arsenal U19 – 7 punti (0)

23. Manchester City U19 – 7 punti (0)

24. AEK U19 – 6 punti (-2)

25. Manchester United U19 – 5 punti (+1)

26. Galatasaray U19 – 5 punti (-1)

27. Como U19 – 5 punti (-1)

28. Aston Villa U19 – 4 punti (-4)

29. Inter U19 – 4 punti (-6)

30. Shakhtar U19 – 3 punti (0)

31. Napoli U19 – 3 punti (-10)

32. Slovan Bratislava U19 – 3 punti (-11)

33. Bodo/Glimt U19 – 3 punti (-14)

34. RB Lipsia U19 – 1 punto (-10)

35. Fenerbahce U19 – 0 punti (-13)

36. Sabah FC U19 – 0 punti (-22)