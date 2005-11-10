Il tema del centravanti della Juventus è destinato ad andare avanti almeno fino al calciomercato di gennaio a patto che venga estinto il vuoto presente o presunto, altrimenti sembra impossibile fermare il treno della discussione che è ormai partito da settimane. L'allenatore Spalletti ha chiesto più volte in pubblico di poter avere uno 'striker da pallata' e dietro al neologismo si nascondono i tratti del più classico dei numeri nove 'all'italiana'. Che sia questo Jeff Ekhator?

Ultima chance Ekhator

Fino a qui Spalletti nel ruolo di prima punta della sua Juve ha utilizzato sia Kolo Muani che Woltemade, entrambi lontani dal risultato atteso. Prima di attingere nel caso al mercato, c'è l'ultima carta che si chiama Ekhator. Arrivato agli albori della scorsa finestra estiva dal Genoa per 16,5 milioni di euro, ha iniziato la sua avventura in bianconero infortunandosi in amichevole e rimanendo fuori fino a inizio novembre, quando ha potuto toccare di nuovo il campo con due subentri da 12 minuti ciascuno tra Serie A ed Europa League. Altre carte non sembrano esserci, il tecnico ha dato la sua benedizione pur sottintendendo che 'i giovani talenti devono giocare' e facendo quindi passare in un certo senso il messaggio sotterraneo che il rischio concreto che ciò non accada nella sua Juventus, esiste.

Neanche Varela è 'da pallata'

Tra i nomi associati a possibili rinforzi di mercato per la Juventus, tra l'altro, è emerso anche l'attuale vice-capocannoniere della Serie A, il portoghese Gustavo Varela del Monza. Neanche lui a dirla tutta sembrerebbe avere quel fisico da 'striker da pallata' che va cercando Spalletti, ma non aprite quella porta o la discussione rischia di farsi davvero infinita.