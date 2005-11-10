Dopo l'esonero del direttore sportivo Alex Casella, che segue quello dell'allenatore Gaetano Auteri, il Foggia ha annunciato il nome del suo sostituto. Si tratta, come emerso nelle scorse ore, di Ivano Pastore che ha firmato un contratto fino a fine anno e torna in gioco dopo la fine dell'esperienza a Catania. Ora starà a lui decidere chi sarà il nuovo tecnico rossonero.

Pastore è il nuovo ds del Foggia

"Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo della Prima Squadra al sig. Ivano Pastore, che si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2027. A Pastore sarà altresì affidata la gestione e il coordinamento dell’intera area tecnica del Club.

Nato a Salerno il 2 dicembre 1970, vanta un importante percorso dirigenziale, nel corso del quale ha ricoperto ruoli di primo piano tra Serie A, Serie B e Lega Pro. La sua carriera dirigenziale ha inizio nel biennio 2010-2012 con la Nocerina, con cui conquista una storica promozione in Serie B, aggiudicandosi il campionato di Prima Divisione e la Supercoppa di Lega Pro.

Tra il 2016 e il 2018 ricopre il ruolo di Direttore Sportivo della Viterbese, centrando la qualificazione ai play-off nazionali, per poi entrare a far parte dell’area scouting internazionale dell’AC Milan, occupandosi del monitoraggio di talenti a livello europeo e mondiale.

Nella stagione 2020/2021 torna a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo con la Casertana in Serie C, raggiungendo i play-off, prima di approdare all’Ascoli Calcio, dove dal 2021 al 2023 ricopre gli incarichi di Responsabile dell’Area Scouting e Collaboratore Tecnico in Serie B.

Nella stagione 2023/2024 assume l’incarico di Direttore Generale dell’AC Prato, per poi fare ritorno in Serie C con il Catania FC, dove dal 2024 al 2026 opera in qualità di dirigente dell’area tecnica.

La Società rivolge al Direttore Pastore un caloroso benvenuto nella famiglia rossonera, augurandogli buon lavoro e le migliori soddisfazioni professionali per il percorso che si appresta a intraprendere".