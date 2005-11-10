Giorno di vigilia europea per la Juventus di Luciano Spalletti: domani, giovedì 26 novembre, i bianconeri affronteranno l'Omonia Nicosia in Europa League. Buone notizie per il tecnico in vista del match: come raccolto dalla nostra redazione infatti Kerim Alajbegovic ha lavorato con il resto del gruppo.

Le ultime sugli acciaccati

Già smaltito dunque il problema avuto nel corso della partita giocata contro il Venezia, quando è uscito dal campo nel corso dell'intervallo. Da capire se Spalletti deciderà già di convocarlo in Europa League, o se si opterà per averlo al meglio con il Como: il bosniaco comunque è tornato a disposizione.

Gestione dei carichi per Zhegrova. Non ci sono alla rifinitura Kalulu e Nico Gonzalez, ancora alle prese con i rispettivi acciacchi. Presenti anche i giovani Turco, Durmisi e Merola.