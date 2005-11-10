Con il turno infrasettimanale che si chiuderà oggi resta una sola squadra in Serie B a non aver ancora trovato la gioia della vittoria interna in questa stagione: si tratta dell’Arezzo. I toscani neopromossi, che stasera saranno impegnati sul campo del Mantova, in sei gare interne hanno finora conquistato solo tre punti, frutto di altrettanti pareggi e dovranno attendere ancora qualche giorno per provare a cancellare questo 0 anche se la sfida non è delle più semplici: il 29 novembre infatti allo Stadio Città d’Arezzo arriverà una big come il Pisa.

La Virtus Entella ha cancellato lo zero

Finora a fargli compagnia in questa speciale classifica era stata la Virtus Entella che ha però cancellato questa ‘maledizione’ vincendo contro l’Hellas Verona nella serata di ieri. Un successo inaspettato, arrivato in rimonta, e contro una delle grandi di questo campionato nonostante viva un momento non certo felice. I tre punti conquistati dalla squadra di Chiappella hanno permesso inoltre di uscire dalla zona rossa, seppur di un soffio, e respirare coi polmoni più liberi.

Col Pisa per imitare i liguri

L’Arezzo potrebbe prendere spunto da questa sfida visto che anche la squadra di Bucchi si troverà ad affrontare una squadra retrocessa dalla Serie A e sarà alla settima gara casalinga della stagione. Un rendimento, quello interno, che è agli antipodi rispetto a quello esterno dove sono già arrivate tre vittorie in sei gare. Successi che permettono all’Arezzo di non essere ultimo in classifica e di vedere la salvezza (in attesa di stasera) appena un punto sopra. Ai toscani per ambire però a mantenere la categoria serve una svolta anche fra le mura amiche, che tanto amiche non sono state finora. E magari un successo contro una big che darebbe ulteriormente morale.