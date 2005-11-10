Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Omonia Nicosia, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato anche della questione legata al centravanti: "Mah un grido disperato mi è sembrato più il vostro…Si ritorna lì, si parla sempre della punta. Quante volte mi avete domandato di Vlahovic? Anche quando è andato via…Io metto davanti una caratteristica, non un calciatore. Poi ho voluto riprovare Kolo in quella posizione perché ho bisogno di lui in quella posizione. Avete tirato dentro Woltemade, ma non può giocare tutte le partite. Ho riproposto Kolo Muani lì anche perché ho esterni molto bravi. Penso di poterlo rimettere lì Kolo Muani come successo col Venezia.

Che grido disperato? Voi mi avete detto che manca quel giocatore lì portando sempre come esempio Vlahovic. Non ho mai detto che Woltemade non mi piace. Voi dite che Woltemade non mi piace, alludendo a una caratteristica che non abbiamo. Poi se Ekhator farà vedere di essere di questo livello, noi le qualità le abbiamo in casa. L’anno scorso ha fatto molte presenze, non tantissime partite intere. Ekhator è una promessa, ora sta meglio da un punto di vista fisico. Si va a vedere la possibilità di avere in casa quella caratteristica lì.

Anche Nico può fare l’attaccante, ha la qualità da numero 9. L’impatto fisico non serve solo per far gol, ma sporca quando il gioco si chiude. È una soluzione per ribaltare terreno, ribaltare campo quando ti vengono addosso forte e ti vengono a pressare. Ci sono due possibili soluzioni che han la qualità di ribaltare qualsiasi iniziativa: il portiere e il numero 9. Non ho parlato male di Woltemade o Kolo Muani, io di loro ho sempre parlato bene. È soltanto una caratteristica. Probabilmente anche voi dite che ci manca quella caratteristica lì. Ora speriamo che Ekhator ci faccia vedere di avere anche queste soluzioni che in altre calciatori possono mancare e poi poter ruotare. Loro due non posso farli giocare sempre insieme, non si possono far giocare sempre di domenica-giovedì-domenica. Domenica c’è una partita fondamentale in campionato, devo poter variare qualcosa in questo momento".