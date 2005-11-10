A distanza di un mese dall'esonero del tecnico Andrea Bonatti, sostituito da Vinicio Espinal, in casa Dolomiti Bellunesi è in arrivo un nuovo terremoto. Come riferito da Trivenetogoal.it la società avrebbe infatti deciso di esonerare il direttore sportivo Jacopo Giugliarelli arrivato nel maggio 2025 dopo l'esperienza al Perugia. Il dirigente paga il cattivo andamento della squadra che è attualmente ultima in classifica con l’ultima vittoria che risale a inizio settembre (2-1 sulla Giana Erminio).