Altro cambio in casa Dolomiti Bellunesi. Il direttore sportivo Giugliarelli verso l'esonero
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 16:11Serie C
autore Tommaso Maschio
25.11.2026 16:11Serie C
Il dirigente paga il pessimo avvio di stagione che vede la squadra ultima in classifica con la vittoria che manca da inizio settembre
A distanza di un mese dall'esonero del tecnico Andrea Bonatti, sostituito da Vinicio Espinal, in casa Dolomiti Bellunesi è in arrivo un nuovo terremoto. Come riferito da Trivenetogoal.it la società avrebbe infatti deciso di esonerare il direttore sportivo Jacopo Giugliarelli arrivato nel maggio 2025 dopo l'esperienza al Perugia. Il dirigente paga il cattivo andamento della squadra che è attualmente ultima in classifica con l’ultima vittoria che risale a inizio settembre (2-1 sulla Giana Erminio).
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