La sfida di cartello di questo turno infrasettimanale di Serie B è senza dubbio quella che vedrà di fronte il Modena secondo in classifica e un Pisa costruito per riconquistare immediatamente la Serie A e che attualmente si trova al settimo posto con sette punti di ritardo dagli emiliani. Una sfida che vedrà fra i protagonisti anche quel Paolo Bianco che rappresenta un rimpianto per il patron del Modena Carlo Rivetti.

Il percorso di Bianco al Modena

I Canarini infatti furono i primi a credere nelle sue potenzialità dopo le esperienze da vice di due tecnici di alto profilo come Roberto De Zerbi e Massimiliano Allegri. Nell’estate del 2023 infatti la società di Rivetti decise di affidare a lui la panchina per iniziare un percorso con un tecnico giovane, dalle idee moderne e portato a giocare un calcio offensivo e propositivo. L’inizio di quella stagione fu incoraggiante con la squadra gialloblù che per lunghi tratti della stagione restò stabilmente nelle zone alte di classifica prima di un crollo a cavallo del cambio dell’anno che vide una sola vittoria (3-0 nel derby col Parma) fra inizio dicembre e aprile scivolando così in classifica. Un rendimento che culminò con 11 gare senza vittorie di fila e l’inevitabile esonero di Bianco, che chiuse la sua avventura con 39 punti in 33 partite, e l’arrivo del più pragmatico Bisoli che chiuse al decimo posto conquistando la salvezza.

Il rimpianto di Rivetti

Nonostante una stagione non certo memorabile, con l’allenatore contestato apertamente dalla tifoseria nelle sue ultime uscite, per il patron Rivetti l’attuale mister del Pisa resta un grande rimpianto di quello che poteva essere e non è stato. Ad aprile infatti l’imprenditore modenese parlò così di lui: “Devo dire che Bianco è uno dei miei più grandi rimpianti senza alcun dubbio. Posso dire che forse qui si è rivelato poco empatico e la piazza non lo ha digerito più di tanto. Ma a livello calcistico e professionale è un grande allenatore e lo sta dimostrando”. Oggi Rivetti e Bianco si ritroveranno all'Arena Garibaldi con il tecnico nerazzurro che spera di mettere il bastone fra le ruote a colui che per primo cedette in lui e magari far aumentare ulteriormente i rimpianti sotto la Ghirlandina.