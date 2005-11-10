I blackout del Milan sono una preoccupante costante in questi primi mesi di Amorim

Quello che preoccupa maggiormente del Milan di queste prime 12 partite sotto la gestione di Ruben Amorim è l'incapacità di trovare una continuità. Non solo da una partita all'altra, ma anche all'interno dei 90'.

Blackout evidenti nel corso delle partite

Il campanello d'allarme che si era visto con l'Atalanta, quando la squadra ha sbandato per l'ultima mezz'ora stavolta è costato carissimo contro il Bologna. Con la differenza che questa volta c'era un solo gol di vantaggio. Ma in altre situazioni la squadra ha dimostrato di non essere in grado di mantenere lo stesso ritmo o comunque di avere lunghi momenti di sbandamento: i primi tempi contro Lazio, Benfica e Bournemouth, ad esempio. O la partita di Reggio Emilia, dove dopo una buona ora di gioco è arrivato il blackout che ha mandato all'aria il vantaggio di Rabiot.

Infortuni, stanchezza e un allenatore nuovo le ragioni. Ma intanto l'Inter si allontana

La stanchezza, è un'attenuante evidenziata da Ruben Amorim nella partita persa contro il Bologna. La squadra paga non solo gli impegni ravvicinati ma il continuo perdere pedine, che stanno decimando la squadra. L'ultimo della lista è Tomori, uscito nell'intervallo. "Questa mole di partite sia stata dura per noi, con così tanti giocatori fuori". Già, ma il dato di fatto è che anche in momenti della stagione in cui la squadra era più fresca ci sono stati dei crolli nel corso della stessa partita. "Un allenatore arrivato da due mesi non può pretendere che tutta la squadra giochi un calcio differente per novanta minuti" ha dichiarato il tecnico a fine partita. Intanto Inter e Lazio si sono allontanate, la vetta dista 7 punti e sabato c'è il derby. Non poteva arrivare in un momento peggiore.