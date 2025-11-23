Anche il derby lo ha dimostrato, la vera stella del Milan di Allegri è Pulisic. Più di Leao

Il Derby della Madonnina ha dato una nuova riprova a chi avesse dei dubbi, il Milan di Allegri ha una grande stella attorno alla quale pendono gran parte dei destini offensivi della sua fase offensiva e questa ha i tratti del volto e delle giocate di Christian Pulisic.

L’americano con il suo gol ha deciso la stracittadina, condannando i cugini dell’Inter all’ennesima sconfitta forse non del tutto meritata e regalando l’ennesimo acuto in un big match a questo Diavolo che lecitamente cova ambizioni di grandeur. Anche già adesso, senza dover aspettare marzo. Pulisic non è ancora al meglio, è di rientro da un problema fisico che lo ha limitato a cavallo della sosta, ma con la zampata di San Siro ha ricordato la caratura del suo profilo calcistico.

Pulisic, più di Leao. Non che il portoghese abbia demeritato, ma nel concreto si è vista la differenza di peso nell’attuale ecosistema del Milan. Con lo zampino decisivo anche di Maignan, certo. Voto 7,5 comunque nelle pagelle di TMW per Pulisic, con la seguente motivazione: "L’uomo delle serate pesanti. Segna da rapace, attacca l’area con cattiveria e già nel primo tempo sfiora il vantaggio con un destro morbido ma insidioso. È sempre nel vivo della manovra e incarna la freddezza del grande giocatore".