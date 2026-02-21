Ancora Como: 0-2 al 66' contro la Juventus. Gol di Caqueret dopo un contropiede perfetto
Raddoppio del Como all'Allianz Stadium. Contropiede perfetto da parte della squadra di Cesc Fabregas, con il pallone che è finito sui piedi di Da Cunha, bravo a servire poi al centro dell'area di rigore Caqueret che non ha dovuto fare altro che depositare il pallone alle spalle di Di Gregorio, questa volta incolpevole, per la rete dello 0-2 al 61'.
