Ancora Pobega! Doppietta in 6 minuti dell'ex Milan e 2-0 per il Bologna con l'Udinese

Pasticcio difensivo dell'Udinese ed è 0-2 del Bologna al Bluenergy Stadium, con la doppietta di Tommaso Pobega! Sbaglia il portiere di casa Okoye, che appoggia troppo corto per il compagno di squadra Karlstrom, anticipato secco dal prodotto del vivaio del Milan, che a tu per tu col portiere non sbaglia e angola col mancino, trovando il raddoppio e la rete che potrebbe spianare la strada ai suoi per l'ultima mezz'ora.

Segui Udinese-Bologna con TMW