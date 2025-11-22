Pobega porta il Bologna in vantaggio: 1-0 a Udine, al momento emiliani primi in classifica
Si sblocca la partita del Bluenergy Stadium, con il gol dell'1-0 per il Bologna sul campo dell'Udinese firmato da Tommaso Pobega. Bella azione della squadra emiliana, che va verticale sulla destra trovando Orsolini: il numero 7 converge sul mancino e appoggia al centro, dove arriva Pobega che, anch'esso col piede sinistro, lascia di sasso Okoye. Al momento la squadra di Italiano è prima in classifica.
