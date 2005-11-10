Ospite di Sky Calcio Unplugged, Aurelio Andreazzoli parla così del Viola Park evidenziandone anche gli aspetti negativi: "È un ambiente straordinario. Non si può esprimere a parole se uno non lo vede. È uno spettacolo entrare qua dentro e un pericolo per i ragazzi, perché pensano di essere arrivati a destinazione. Invece è un percorso che comincia in un ambiente ideale ma che non deve distogliere dall’attenzione che devono mettere verso un futuro difficile da raggiungere".

L'allenatore ha parlato dei lati negativi di un centro sportivo così all'avanguardia: "Credo che sia un aspetto negativo per le squadre che affrontiamo in campionato. Perché quando entrano qua in questo ambiente è un’esperienza che vogliono portarsi a casa. È come per me andare per la prima volta al Meazza: giocare in quell’ambiente dà un’attenzione particolare che poi si riflette sul risultato".

Sull'uomo del momento ha detto: "Croci è estremamente serio. Il pericolo è che venga interpretato come uno che ha i "grilli per la testa": non è così, assolutamente. Ha 16 anni e mezzo, ha ottime qualità, ma ha bisogno di sentir parlare meno di sé. Le sue doti sono evidenti, bisognerebbe parlarne il meno possibile. Bisogna porsi il problema, tutto l’ambiente, che, anche se lui è poco reattivo a questo esame che stiamo facendo, è pur sempre un ragazzo che sente quello che si dice".