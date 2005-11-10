Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari. Queste le sue considerazioni: "Essere direttore generale nell'anno del centenario è una grande responsabilità e una grande fortuna, sono cose che capitano una sola volta nella vita. La prima cosa è il senso di responsabilità ricordandoti della storia, del presente e pensando al futuro. La storia ci serve per ricordarci dove è partita tutta questa enorme avventura che fa vivere la città di un solo colore".

Il mercato estivo ha generato entusiasmo ma la partenza è stata negativa

"La luce nel calcio si accende e si spenge con una velocità impressionante. Certamente siamo partiti con difficoltà . Rocco sul mercato fatto avrebbe detto "Quanto mi avete fatto spendere". Il mercato però è stato importante, stiamo lavorando per recuperare il terreno perso e c'è più convinzione, più serenità e amalgama tra tutti. Si deve essere positivi e confidenti per poter ripartire al meglio".

Di questa Fiorentina attuale chi potrebbe diventare un giocatore simbolo?

"Un nome non lo faccio ma sicuramente servono nomi, come Ranieri, che sanno cosa significa stare a Firenze. Serve un legame, un passaggio di consegne da chi ti racconta Firenze e la Fiorentina e chi poi va in campo e deve giocare. Su quello un'eredità pesante passa di anno in anno. Quest'anno abbiamo diversi giovani e sui tanti giovani vedremo quanti saranno quelli che porteranno questa maglia avanti".