Trento-Cittadella, paura sugli spalti: tifoso cade, gara interrotta. Ripresa dopo alcuni minuti
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Luca Bargellini
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Oggi alle 20:49Serie C
autore Luca Bargellini
20.11.2026 20:49Serie C
Attimi di apprensione durante Trento-Cittadella: gara fermata al 4' per soccorrere un tifoso caduto dagli spalti. Gioco ripreso al 10'
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Attimi di apprensione durante il big match del Girone A di Serie C tra Trento e Cittadella. Intorno al quarto minuto di gioco, la partita è stata momentaneamente interrotta per consentire ai soccorritori di prestare assistenza a un tifoso caduto dagli spalti dopo aver perso l'equilibrio.
L'episodio ha richiamato l'attenzione dei presenti allo stadio, con il gioco fermato per permettere l'intervento dei soccorsi. La gara è ripresa regolarmente quando il cronometro segnava il 10', dopo circa sei minuti di interruzione. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni della persona coinvolta.
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