Anche GTA6 entra nella conferenza stampa di Gennaro Gattuso. Alla vigilia della partita che vedrà la sua Lazio affrontare il Lecce allo Stadio Olimpico, il tecnico biancoceleste si è trovato a rispondere a una domanda piuttosto insolita, relativa alla possibilità che i suoi calciatori trascorrano parte della notte giocando al nuovo capitolo della celebre serie di videogiochi. Una questione alla quale Gattuso ha risposto con la consueta schiettezza, chiarendo di non avere alcuna intenzione di controllare le abitudini dei propri giocatori al di fuori del campo.

Gattuso e GTA6: “Non mi permetterei mai di chiedere a un giocatore se ha passato la notte a giocare”

Alla domanda se avesse già messo in guardia la squadra dal rischio di trascorrere nottate davanti alla console, Gattuso ha replicato così: “Saranno cazzi loro se giocheranno alla playstation, non so proprio di cosa stai parlando. Non mi creo questo problema, questo fa parte dell'essere professionisti e avere amor proprio verso il lavoro che si svolge. Non mi permetterei mai di chiedere a un giocatore se ha passato la notte a GTA6. Vediamo poi domani mattina alle 9 la colazione tutti insieme, mi metterò lì concentrato e vedrò come stanno gli altri”. Nessun divieto particolare, dunque, e nessuna intenzione di entrare nella vita privata dei calciatori. Per l'allenatore biancoceleste, il punto è la responsabilità individuale: ciascuno deve essere in grado di gestire il proprio tempo libero senza compromettere la preparazione e il rendimento in campo.

Il tema si inserisce in una conferenza stampa nella quale Gattuso ha insistito molto sull'importanza dell'atteggiamento e della concentrazione, soprattutto in vista dei numerosi impegni che attendono la Lazio. Parlando della sfida con il Lecce, il tecnico ha spiegato: “Sta a noi come sempre avere la giusta mentalità, la voglia di stare in campo e giocare a ritmi elevati. Sarà una partita molto difficile”. E, a proposito della condizione dei calciatori, ha aggiunto: “Io non sono mai sereno, però ho la consapevolezza che questi sono ragazzi che non si risparmiano mai. La qualità di corsa per volume e sprint è alta, sono tutti a buon livello e questo mi riempie d'orgoglio. Domani poi bisogna metterlo in pratica e far parlare il rettangolo verde”.