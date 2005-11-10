Sampdoria, rinnovo fino al 30 giugno 2030 per Lorenzo MezzoteroUfficiale
Luca Bargellini
L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Mezzotero. L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2030 (con opzione a favore dello stesso club per ulteriore rinnovo fino al 30 giugno 2031).
Nato a Monza il 16 agosto 2008, da padre italiano e madre azera, Mezzotero possiede la doppia nazionalità italiana e azera ed è uno dei giovani talenti sui quali il club blucerchiato ha deciso di puntare per il proprio futuro.
Il suo percorso calcistico è iniziato tra Azerbaigian e Canada, prima di proseguire nel settore giovanile dell’Atalanta. Nell’estate del 2024 è approdato alla Sampdoria, dopo l’esperienza in Spagna con il Fundación Marcet, entrando a far parte dell’Academy blucerchiata e continuando il proprio percorso di crescita.
Il lavoro svolto nel settore giovanile gli ha permesso di bruciare le tappe e conquistare progressivamente spazio in prima squadra. Finora sono quattro le presenze collezionate con la maglia blucerchiata, impreziosite dalla prima rete tra i professionisti, realizzata nell’ultima gara casalinga vinta con la Virtus Entella. Un traguardo significativo che testimonia il percorso di crescita del giovane attaccante e la fiducia riposta in lui dal club.