Si è riunito il Consiglio Direttivo della Lega Serie B per affrontare i punti all’ordine del giorno, con particolare attenzione al percorso verso le elezioni federali e alla strategia commerciale per la valorizzazione del diritti audiovisivi post 2027.

Nel corso della riunione, il Consiglio Direttivo ha cristallizzato il documento strategico che verrà condiviso con i due candidati alla presidenza federale, in vista di un incontro con i club che verrà fissato a breve nella sede associativa.

Il Presidente ha inoltre condiviso con i consiglieri tempi e modalità alla base della strategia che caratterizzerà la commercializzazione dei diritti televisivi al termine dell’attuale triennio, in scadenza nel 2027, con l’obiettivo di consolidare la sostenibilità, l’attrattività e il posizionamento del campionato di Serie BKT sul mercato nazionale e internazionale.