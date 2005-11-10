Lazio-Lecce, i convocati di Gattuso: Gudmundsson ok, out Zaccagni, Tavares, Sutalo e Marusic
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Simone Lorini
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autore Simone Lorini
20.11.2026 20:30Serie A
Le scelte di Gattuso per la sfida di campionato contro il Lecce: ancora out Zaccagni, Tavares, Sutalo e Marusic
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Ancora senza Zaccagni, Tavares, Sutalo e Marusic, la Lazio si prepara alla sfida al Lecce: queste le scelte di Gattuso per quanto riguarda i convocati per la gara della dodicesima giornata di Serie A.
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti.
Difensori: Diogo Leite, Pellegrini, Doekhi, Floriani M., Pedraza, Provstgaard, Lazzari, Bordon R., Bordon F..
Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Frattesi, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi, Farcomeni.
Attaccanti: Pinamonti, Isaksen, Noslin, Cancellieri, Serra, Guðmundsson.
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