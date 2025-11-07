Anguissa è pronto a diventare uno dei più pagati del Napoli. Appena sotto il podio

Ci siamo: il Napoli è pronto a corrispondere a Frank Zambo Anguissa un riconoscimento economico e a prolungargli il contratto. Forte anche di un Decreto Crescita che nel caso del centrocampista camerunese è ancora in vigore, il club partenopeo farà presto sottoscrivere al centrocampista classe '95 arrivato nell'estate 2021 dal Fulham un nuovo contratto da più di quattro milioni di euro netti a stagione. Farà del calciatore riscattato nell'estate 2022 per 15 milioni di euro il quarto giocatore più pagato della rosa, alle spalle solo di Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund.

Trattasi di un rinnovo decisamente meritato. Anguissa che nelle ultime ore è stato premiato miglior calciatore del mese di ottobre dalla Lega Serie A è ormai da anni uno dei più importanti leader dello spogliatoio del Napoli, uno dei grandi protagonisti dei due Scudetti conquistati negli ultimi tre anni. Di più, con l'arrivo di Antonio Conte ha anche aumentato la sua presenza in zona gol e in questo momento con quattro reti realizzate nelle prime dieci giornate di campionato è il miglior marcatore della squadra insieme a Kevin De Bruyne (che però ha calciato tre rigori).

Il rinnovo arriva poi dopo tutto ciò che è accaduto la scorsa Primavera quando Anguissa espresse il desiderio di cambiare aria. Aveva sul piatto proposte economicamente molto importanti dall'Europa e dall'Arabia ed era pronto ad accettarle. A quella cessione però si oppose immediatamente Antonio Conte e lo stesso fece la società che attivò la clausola di rinnovo automatico valida fino al 30 giugno 2027. Anguissa senza far polemiche a microfoni accesi accettò quella decisione e adesso, archiviata la possibilità di un divorzio tra le parti, il Napoli è pronto a corrispondergli un riconoscimento economico. A fargli firmare il contratto più importante della sua carriera.