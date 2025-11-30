Lecce, Ramadani dopo l'intervallo: "Toro più forte con l'ingresso di Zapata, copriamo bene"
Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha parlato a DAZN al termine dell'intervallo del match casalingo contro il Torino.
Come la si porta a casa?
"Sapevamo quando è entrato Zapata che sarebbero passati a due punte, è la loro forza. Dobbiamo ricoprire le zone bene e portare il risultato a casa".
