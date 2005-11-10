Gli arabi comprano il Milan, lo prendono altri americani… E, invece, Cardinale rilancia

Prima era stato il tempo degli arabi, poi quello di un’altra famiglia americana, poi tutti e due insieme. Insomma, si è parlato spesso nelle ultime due stagioni della possibilità che Gerry Cardinale potesse vendere il Milan prima del previsto; vuoi per i risultati sempre molto negativi, vuoi per le difficoltà gestionali che non lo avevano mai visto veramente impegnato con il club rossonero, vuoi per il vendor loan con l’ex proprietario Elliott, sta di fatto che la proprietà RedBird è sempre stata con un grosso punto interrogativo stampato in fronte. Oggi, invece, quei dubbi non ci sono più: Cardinale è impegnato in prima persona con il Milan e non intende in alcun modo cedere il club prima di aver realizzato l’obiettivo di riportarlo ai vertici del calcio italiano ed europeo.

COSA È MSE

Una ulteriore conferma la di è avuta ieri con il lancio, da parte della stessa RedBird, di Milan Sports & Entertainment (“MSE”), holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento. La nuova società organizzerà singoli asset in un'unica piattaforma multisport integrata, con una gestione centralizzata, competenze condivise e partnership coordinate tra le diverse attività. MSE - si legge nella nota - intende cogliere le opportunità offerte dall'incontro tra questi settori, riunendo realtà sportive di livello mondiale, infrastrutture, live entertainment ed esperienze culturali in una piattaforma integrata, saldamente radicata a Milano ma con una proiezione e ambizioni globali. Ma soprattutto, MSE rappresenta l'investimento e l’impegno di lungo periodo di RedBird a Milano e il suo impegno per il futuro della città.