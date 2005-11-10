Mancini e Gattuso: lavoro e idee. La rinascita di due tecnici

Ci sono momenti in cui il valore di un allenatore emerge soprattutto dalle difficoltà che riesce a superare. Mancini e Gattuso sono due esempi significativi di quanto un tecnico possa incidere sul rendimento di una squadra, andando anche oltre i problemi e le difficoltà che lo circondano.

Mancini è tornato alla guida della Nazionale in un clima tutt'altro che semplice. Una scelta accompagnata da polemiche e diffidenza anche per il suo precedente addio all'Italia e il trasferimento in Arabia. In più, ha trovato una Nazionale in difficoltà, con problemi di talento, valorizzazione dei giovani e una federazione in totale subbuglio. Eppure in questo clima ha trovato risultati e identità. Dopo la sconfitta contro il Belgio sono arrivate tre vittorie, una delle quali contro la Francia, e un pareggio. Un cambio di passo importante, che racconta il peso del suo lavoro.

Il percorso di Gattuso alla Lazio presenta caratteristiche simili. Anche il suo arrivo è stato accompagnato da scetticismo, in un ambiente complicato e segnato dal conflitto tra tifoseria e presidenza. L'inizio non è stato semplice, con l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma in campionato la squadra ha cambiato marcia: nove vittorie, due pareggi e un primato in classifica. Una partenza straordinaria, costruita attraverso lavoro, intensità e ritrovata fiducia.

Mancini e Gattuso hanno creato un gruppo, dato identità alle rispettive squadre e soprattutto valorizzato calciatori che avevano bisogno di fiducia. Nell'Italia sono emersi Cambiaghi, Vergara e Kayode; nella Lazio hanno trovato nuova centralità Tavares, Noslin e Belayane.

La lezione è chiara: l'allenatore conta, eccome se conta! Non può risolvere ogni problema o cancellare le difficoltà di un ambiente, ma può incidere sul campo, ricostruire certezze, valorizzare le risorse e dare un'anima a una squadra.

Mancini e Gattuso: la rinascita di due allenatori che hanno inciso con lavoro e idee. La strada è lunga ma l’inizio promette bene.