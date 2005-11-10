L'Italia Under 21 emula quella di Mancini: 2-1 alla Francia, Camarda e Palmisani decisivi

L'Italia Under 21 di Baldini emula quella di Mancini e batte anch'essa la Francia, seppur in questo caso in amichevole. Gli azzurrini, dopo aver centrato la qualificazione al prossimo Europeo e in attesa del sorteggio del 26 novembre, si sono imposti infatti per 2-1 sui Bleus tra le mura dello Stade Francis-Le Basser di Laval.

A decidere l'incontro sono state le reti di Francesco Camarda al 54' e Luca Lipani al 68', che hanno reso vano il momentaneo pareggio di Versini al 61'. In spolvero, oltre all'attaccante del Milan e al centrocampista del Sassuolo, anche il portiere del Frosinone Lorenzo Palmisani.

Il tabellino dell'amichevole Italia U21-Francia U21 1-2

Marcatori: 54' Camarda (I), 61' Versini (F), 68' Lipani (I)

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Mane (86' Kouadio), Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Amatucci (62' Faticanti), Dagasso (71' Berti), Lipani (86' Zeroli); Cacciamani (62' Inacio), Camarda (62' Ekhator), Fini (71' Cherubini). Ct. Baldini.

FRANCIA U21 (4-3-3): Patouillet; Koudou, Gadou, Belocian, Diawara; Coulibaly, Ugochukwu, Danois (65' Atangana); Versini (65' E. Mbappé), Gomis, Bahoya (65' Ngora). Ct. Baticle.