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Carpi, Miramari si presenta: "Il modulo di gioco è l'ultima pagina del libro"

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 23:19Serie C
13.11.2026 23:19Serie C
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Il nuovo tecnico del Carpi si presenta: l'impatto con il club, la salvezza come obiettivo minimo, la ricerca dell'equilibrio e i principi del suo calcio.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Alessandro Miramari si presenta ufficialmente come nuovo allenatore del Carpi, chiamato a raccogliere l'eredità di Stefano Cassani e a dare continuità al percorso della formazione biancorossa. Per il tecnico, reduce dalle esperienze sulle panchine di Corticella e Forlì, si tratta di una nuova sfida in Serie C. Ecco le sue dichiarazioni:

Mister, qual è stato il primo impatto con l'ambiente Carpi? Subentrare a stagione in corso rappresenta una situazione nuova rispetto a quando si costruisce una squadra dall'estate?
"L'impatto con la società Carpi, più che con la città, visto che finora siamo stati soprattutto sul campo, è stato eccellente dal punto di vista organizzativo. Abbiamo trovato una realtà molto strutturata, organizzata e piena di entusiasmo. Sapevamo di arrivare in una grande piazza, ma siamo rimasti sorpresi ulteriormente in positivo. Siamo davvero contenti della scelta fatta. Nel calcio a undici alleno da cinque anni: tre al Corticella e due al Forlì. Non ho quindi cinquant'anni di esperienza alle spalle. È vero che subentrare comporta poco tempo a disposizione, ma arriviamo in una società che conosce bene la categoria. Non entriamo in una situazione disastrosa: prima di noi c'era un allenatore che ha lavorato con il suo staff, ci sono state alcune situazioni altalenanti, ma sono stati conquistati anche dei punti. Troviamo una squadra che ha potenziale e adesso tocca a noi individuare gli equilibri giusti per dare continuità ai risultati. Probabilmente è proprio questo che è mancato, più che le prestazioni".

Che squadra ha trovato dopo le ultime due partite?
"È chiaro che non si può essere soddisfatti dopo le ultime due prestazioni, ma bisogna considerare anche gli avversari. La squadra arrivava comunque da risultati importanti, con due vittorie e il passaggio del turno in Coppa. Quando non fai risultato per qualche settimana è normale che il morale ne risenta, ma ho trovato un gruppo volenteroso, che ha lavorato bene e con entusiasmo. I giocatori devono essere felici. Faccio spesso questa battuta: per esprimere un calcio divertente bisogna essere felici, altrimenti si porta in campo la tristezza. Cerchiamo di creare un ambiente positivo, nel quale si pensi sempre in maniera costruttiva. Il potenziale c'è, la società c'è e dobbiamo lavorare per fare bene. Se ci sono problemi, vanno affrontati e risolti, ma con grande serenità. Adesso pensiamo alla prossima partita, che sarà complicata: affrontiamo una squadra che ha trovato equilibrio dopo il cambio di allenatore, ha ottenuto risultati importanti e ha dimostrato di avere valori. Sappiamo comunque di poterci giocare le nostre possibilità".

La società le ha chiesto qualcosa in più rispetto alla salvezza oppure il raggiungimento di questo traguardo è considerato imprescindibile?
"La salvezza è una condizione non negoziabile. Quando ci siamo incontrati non abbiamo avuto bisogno di parlarne, perché sapevamo già che questo obiettivo andava raggiunto. È una base da cui partire. È possibile che l'asticella possa essere alzata e che si possa capire cosa siamo in grado di fare anche oltre la salvezza, ma sono discorsi che affronteremo più avanti. Siamo appena arrivati e dobbiamo prima capire dove siamo. Abbiamo iniziato a lavorare e lo faremo insieme alla società, cercando di dare il massimo. La barca è la stessa per tutti: dobbiamo remare nella medesima direzione".

Nelle precedenti esperienze a Corticella e Forlì, quando ha avvertito che il progetto non poteva più crescere, ha scelto di cambiare. Considera Carpi un ulteriore passo avanti nel suo percorso?
"Abbiamo sempre l'ambizione di fare meglio rispetto a quello che siamo riusciti a ottenere. Vogliamo provare a superare i nostri limiti e credo che questo debba essere l'approccio anche a Carpi. Oggi, se dovessi fare una battuta, direi che vorrei vincerle tutte da qui alla fine. Poi magari si scende in campo e ci si rende conto che non è possibile, perché ci sono anche gli avversari. Il punto è mantenere la volontà di migliorare ogni giorno, anche attraverso le piccole cose. Se da qui alla fine dell'anno riusciamo ad aggiungere quotidianamente qualcosa, il Carpi sarà sicuramente una squadra migliore. Quando sono arrivato a Corticella c'erano obiettivi iniziali, poi siamo riusciti a superarli e a raggiungere traguardi che sembravano difficili. A un certo punto, però, il passo successivo doveva essere quello di strutturarsi per affrontare la Serie C. Se quella prospettiva non rientra nelle ambizioni di un progetto, viene meno anche la possibilità di proseguire con lo stesso entusiasmo. Spero che a Carpi ci sia la possibilità di continuare a crescere. Non sono uno che lascia un posto soltanto perché ne trova un altro apparentemente più interessante. Quando scelgo un progetto, voglio costruire qualcosa e lavorare per migliorarlo".

Dal punto di vista tattico, questa rosa è stata costruita per un altro modulo. Come pensa di adattarla? Il suo 4-2-3-1, o 4-1-4-1, che abbiamo imparato a conoscere da avversari, rimarrà il riferimento?
"Il modulo, per me, è l'ultima pagina del libro. Parlare soltanto di moduli è riduttivo, perché bisogna concentrarsi soprattutto sui principi di gioco. Quando il pallone è in movimento, tutto cambia: si muovono gli avversari, ci muoviamo noi e si crea quello che definisco un caos organizzato, all'interno del quale devono esserci strutture e principi ben precisi. Dobbiamo ragionare su cosa fare con e senza palla, su come comportarci quando gli avversari superano la prima linea di pressione, su come affrontare le diverse situazioni che si possono creare durante una partita. Sono questi gli aspetti sui quali lavoriamo. Il nostro obiettivo è trasferire ai calciatori compiti e competenze, costruendo un'organizzazione di gioco che permetta di migliorare sia il singolo sia il collettivo. Possiamo parlare di 4-3-3, 4-2-3-1 o di qualsiasi altro sistema, ma durante una partita le posizioni cambiano continuamente. Se una mezzala si alza, se un terzino accompagna l'azione o se un centrale si sgancia, la struttura si trasforma. Per questo ritengo che fermarsi alla definizione di un modulo sia limitante. Noi abbiamo una quantità di soluzioni e di piani alternativi, perché il calcio richiede capacità di adattamento".

Quanto conta, nella sua idea di calcio, riuscire a ottenere risultati senza rinunciare allo spettacolo e al divertimento per chi viene allo stadio?
"Le due cose sono fondamentali, ma c'è anche un ordine temporale: prima dobbiamo fare risultato, perché altrimenti andiamo a casa. Allo stesso tempo, vogliamo divertirci noi e far divertire le persone che vengono allo stadio. Chi paga il biglietto deve poter assistere a uno spettacolo piacevole. Se siamo belli da vedere ma non otteniamo risultati, non possiamo essere soddisfatti. D'altra parte, se vinciamo giocando male, prima o poi, a meno di non avere sempre a disposizione i giocatori più forti, rischiamo di non riuscire più a fare risultato. Servono entrambe le componenti. In questa prima settimana abbiamo già individuato alcune situazioni sulle quali intervenire. Abbiamo analizzato anche il percorso delle ultime cinque stagioni e il tema ricorrente è sempre stato quello dell'equilibrio. Bisogna mettere insieme calciatori con caratteristiche diverse, ognuno con competenze specifiche e capaci di offrire qualcosa nell'arco della partita. Quando trovi il giusto mix, la squadra riesce a funzionare".

Che ruolo deve avere l'allenatore una volta che la squadra ha assimilato i suoi principi?
"Ho sempre pensato che il lavoro di un allenatore debba tendere a un obiettivo: arrivare al punto in cui i giocatori abbiano acquisito tutte le competenze necessarie per non avere più bisogno di lui in campo. È un'utopia, naturalmente, ma rappresenta la direzione verso cui dobbiamo tendere. L'allenatore deve trasferire la propria conoscenza ai calciatori, mettendoli nelle condizioni di saper leggere e gestire autonomamente le situazioni. Quando una squadra ha raggiunto un certo equilibrio, a volte non c'è nemmeno bisogno di intervenire prima della partita: i giocatori sanno già cosa devono fare perché hanno lavorato su determinati principi durante la settimana. In Serie C, inoltre, le partite possono cambiare molto più volte nel corso dei novanta minuti. Ci sono momenti in cui gli avversari riescono a rallentare o ad accelerare il gioco, interpretando le difficoltà della squadra che hanno di fronte. Se hai soltanto un piano partita e la gara cambia, rischi di trovarti in difficoltà. Bisogna avere più soluzioni, la capacità di leggere quello che succede e gli strumenti per adattarsi. È su questo che vogliamo lavorare".

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