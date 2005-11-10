La strategia dell'Inter per i rinnovi non è vincente. Almeno per un altro anno

L'Inter vuole abbassare gli ingaggi, rimanendo competitiva. Magari sperando che gli stessi calciatori vogliano accettare una decurtazione, dopo avere giocato - la gran parte di loro - due finali di Champions e vinto due campionati in quattro anni. Si poteva fare di più? Sì. È possibile che chi è intorno ai trent'anni voglia abbassarsi lo stipendio? Probabilmente no.

Strategia non vincente

Dimarco, Thuram e Bastoni sono tutti in scadenza nel 2028. Per l'esterno si è usata addirittura l'opzione per il rinnovo automatico, perché altrimenti difficilmente si sarebbe arrivati a dama con la richiesta da 6 milioni. Tradotto: l'anno prossimo guadagnerà 5,2 e poi sarà in scadenza, disponibile a parametro zero. Poi sì, bisogna trovare chi ti dà certi ingaggi, ma non è impossibile. Stesso discorso per Marcus Thuram che ora ne guadagna 6,5: al massimo farà un'altra stagione a quella cifra e poi si vedrà, sempre libero a parametro zero. Se ha trovato squadra Vlahovic... Infine Bastoni, che nel 2028 avrà 29 anni e può firmare l'ultimo grande contratto della sua carriera. Recedere dai 6 a stagione è praticamente impossibile.

E poi Calhanoglu

Per il turco la situazione è diversa, perché è già ultratrentenne e potrebbe anche pensare di accettare. Già due anni fa però aveva avuto la corte del Galatasaray a cifre importanti, da capire se accetterà una decurtazione.