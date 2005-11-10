Icardi e l’Inter, un legame che non si è mai spezzato: "Mi piacerebbe un finale diverso"

Mauro Icardi ha ancora qualche sogno nel cassetto. A 33 anni, l’attaccante argentino si trova senza squadra dopo la fine dell’esperienza al Galatasaray, ma il suo nome continua a circolare sul mercato. Dopo anni da protagonista in Turchia, con 77 gol in 134 presenze con il club di Istanbul, il centravanti cerca un progetto che possa convincerlo davvero.

Intervistato da La Repubblica, Icardi ha ammesso di non aspettarsi di essere ancora svincolato alla fine di ottobre, ma ha chiarito di non voler accettare una soluzione qualsiasi: "Non pensavo di essere senza squadra a questo punto, ma non voglio scegliere un progetto di cui non sono convinto fino in fondo". Una posizione che spiega perché, nonostante diversi interessamenti, sia rimasto fermo.

Il legame con l’Inter e il desiderio di chiudere il cerchio

Tra le ipotesi che continuano ad avere un significato particolare per Icardi c’è quella di un ritorno all’Inter, il club che lo ha consacrato ai massimi livelli e con cui ha vissuto gli anni più importanti della sua carriera italiana, segnando 124 gol in 219 partite. L’argentino non ha nascosto il desiderio di poter tornare un giorno a San Siro: "Sarebbe speciale. Il finale è stato doloroso e mi piacerebbe poter chiudere il cerchio in modo diverso". Un pensiero legato soprattutto al modo in cui si interruppe il rapporto con i nerazzurri nel 2019, quando perse la fascia di capitano durante la gestione di Luciano Spalletti.

A distanza di anni, Icardi ha riconosciuto alcuni errori nella gestione di quei momenti: "Tornassi indietro cambierei il modo in cui ho gestito alcune situazioni, soprattutto alla fine". Allo stesso tempo, però, ha ricordato quanto fosse stato difficile accettare quella decisione in un periodo complicato, segnato anche da problemi fisici e dalle infiltrazioni al ginocchio. Un ritorno all’Inter, però, resta un’ipotesi più romantica che concreta: lo stesso Icardi sa che per ricostruire un rapporto servirebbe una volontà comune. "Un ritorno avrebbe senso solo con una convinzione reciproca", ha spiegato.