Nico Paz si è preso la scena con la maglia dell'Argentina e raccoglie gli elogi di compagni e staff tecnico. Dopo la doppietta realizzata nel 7-0 contro il Costa Rica, il giovane talento del Como è stato indicato da Lionel Scaloni e dai compagni come uno dei volti simbolo del nuovo corso.

Scaloni: "Va protetto, ma può crescere ancora"

Il commissario tecnico ha invitato a mantenere equilibrio nei giudizi, pur riconoscendo le qualità del classe 2004: "Nico è un giocatore che può dare ancora di più. Oggi ha disputato una partita molto buona, così come l'altra volta". Scaloni ha poi evidenziato la completezza del fantasista: "Dà la sensazione di essere un vero calciatore: quando deve essere duro e andare al contrasto lo fa, quando invece deve giocare esprime la sua qualità. Lo proteggeremo perché è ancora giovane, ma siamo molto contenti di lui". Il ct ha aggiunto: "È un motivo per essere entusiasti, così come per gli altri ragazzi".

Enzo e Dibu lanciano la sfida della maglia numero 10

Anche Enzo Fernández ha speso parole importanti per il compagno: "Ha un futuro enorme, sta facendo le cose molto bene. Ce lo stiamo godendo e speriamo che continui così". Ancora più significativa la previsione di Emiliano Martinez sulla possibilità di vedere Paz con la storica maglia numero 10 lasciata da Messi: "Se continuerà così, con questa umiltà e questo lavoro, può sicuramente indossare la 10 dell'Argentina e portare quel peso. Abbiamo bisogno di giocatori così, che si sentano leader. Lui può aiutarci a vincere tante partite".