Ha snobbato tre big di Serie A, ora Perrone si avvicina al rinnovo con il Como: le ultime

Maxi Perrone vede il rinnovo con il Como. Il centrocampista classe 2003 la scorsa stagione era una pedina imprescindibile di Cesc Fabregas, quest'anno l'aggiunta di Luis Milla lo ha costretto a rimboccarsi le maniche per tornare a lottare per un posto. Intanto ha riconquistato la chiamata dell'Argentina e la negoziazione per il nuovo accordo con il club lariano procede bene.

Le ultime novità e i dettagli

Non starà rendendo allo stesso livello da top player della scorsa stagione, tra un feeling ancora da trovare pienamente con Milla ed equilibri differenti senza Da Cunha al suo fianco. Ma Fabregas e il Como credono fortemente in Perrone e non hanno intenzione di privarsene: la trattativa procede positivamente, mentre le conversazioni lasciano filtrare sensazioni positive per un nuovo accordo fino al 2031. La volontà delle parti è di prolungare velocemente, senza dilungarsi, in modo tale da scandire il percorso di continuità tecnico come già avvenuto con pezzi pregiati come Butez, Da Cunha e Kempf. In questa maniera si estenderebbe di due anni l'attuale contratto del volante argentino.

Salto importante, Spagna come rifugio

Perrone è un altro esperimento da laboratorio riuscito nel laboratorio di Fabregas. Quando ha lasciato il "suo" Velez - dove è nato e cresciuto tra giovanili e prima squadra - per imbarcarsi su un volo diretto in Inghilterra, a Manchester, per firmare con il City di Pep Guardiola a gennaio 2023 sembrava l'inizio di un sogno. Pochissimo spazio nello squadrone dei citizens, altrettanto poco tempo per adattarsi alla Premier League, oltre che ad un ambiente, una lingua e una cultura totalmente diverse dalla sua. L'ossatura consolidata dei campioni di Champions League allora ha spinto il centrocampista 23enne a ritrovare certezze in un prestito in Spagna, al Las Palmas, la stagione 2023/24. Minutaggio superiore, ritrovata fiducia e una realtà più "calda" con 29 partite ne LaLiga e un'apparizione in Coppa del Re. Non ha lasciato un'impronta forte, aveva ancora necessità di dimostrare il suo valore

Serviva Fabregas. Snobbate tre big

Serviva l'estate del 2024 a cambiargli vita e carriera, al Sinigaglia con Fabregas allenatore: un anno di svezzamento calcistico con il tecnico catalano ha permesso a Perrone di diventare un metronomo instancabile e irrinunciabile per la squadra. Visione periferica, percezione raffinata di tempi e spazi e una sensibilità unica nella trasmissione del passaggio. La scorsa stagione il riscatto per 13 milioni di euro dal Manchester City e i numeri migliori: 3073 minuti in campo tra Serie A e Coppa Italia, 3 gol e 4 assist. Inter, Napoli e Juventus ne hanno seguito andamento e crescita impressionante, tentando Maxi con trasferimenti allettanti. Niente da fare: il suo presente e migliore futuro oggi è il Como, tra Champions League e primi posti in Serie A.