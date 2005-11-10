Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, è stato intervistato da La Nazione: "Se teniamo conto che è la stagione del centenario, al primo anno senza Rocco (Commisso, ndr) e che dopo tre giornate avevamo già cambiato allenatore, beh, è stata tosta la prima parte. Però ricordo che la nostra squadra è nata per essere letta in prospettiva, con 13 nuovi innesti è un anno di ripartenza".

Il bilancio dice -136 milioni.

"Non era scontato che Catherine e Giuseppe Commisso avessero le stesse motivazioni del padre: la situazione economica è pesante ma le volontà della famiglia sono chiare. Lo stadio è un asset fondamentale, lavoriamo per presentare la nostra proposta definitiva".

Il Franchi che lei si immagina com'è?

"Uno stadio che dovrà essere vissuto, sul modello dei tanti che vedo in giro per l'Europa. Avere spazi d'incontro come in Inghilterra, dove i calciatori si danno il cinque con i tifosi. Però ricordo che parteciperemo alla realizzazione di un progetto che non è quello realizzato da noi".

Se domani dovesse chiamare a sorpresa la proprietà per dare una bella comunicazione, cosa vorrebbe dirgli?

"Che il nuovo Franchi sarà pronto davvero nel 2029. O che ho visto il primo tram in sosta alla fermata Rocco B. Commisso davanti al Viola Park. Guardando al pallone, vorrei chiamarlo per una finale di Europa da giocare o per dire che quattro ragazzini della Primavera sono titolari in prima squadra. O che le ragazze si sono qualificate per la Champions".

Sa che ci sono voci su un rapporto non idilliaco tra lei e Paratici?

"Con Fabio ho un rapporto ottimo dal giorno in cui, a dicembre dello scorso anno, sono andato a Londra per iniziare la trattativa e farlo venire alla Fiorentina. È uno che pretende sempre e solo il massimo, è critico con se stesso. Trasmette fiducia e si porta dietro esperienza in questo mondo, lavoriamo a otto metri di distanza, ci vediamo in continuazione. Ricordo come Catherine e Giuseppe ascoltarono il mio suggerimento di provare a portare a Firenze una figura come Paratici".

Nella lotta per la FIGC come vi posizionate?

"Avevamo dato la nostra parola a Malagò e abbiamo mantenuto la posizione".