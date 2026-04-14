Arsenal-Sporting, Arteta "infiamma" la vigilia: "Senza paura, voglio fuoco puro sugli spalti"

Alla vigilia della sfida decisiva di Champions League contro lo Sporting CP, Mikel Arteta accende l’ambiente e chiede un Emirates Stadium infuocato: "Zero paura. Voglio fuoco puro sugli spalti. Io stesso sono 'on fire'".

Il tecnico dell’Arsenal ha chiarito subito che il passo falso contro il Bournemouth è ormai archiviato: "È stata una grande delusione, difficile da accettare, soprattutto in casa. Ma ciò che stiamo cercando di costruire è complesso, richiede di affrontare anche momenti così". Il focus, ora, è esclusivamente sull’Europa: "Il nostro obiettivo è raggiungere la semifinale. Non c’è spazio per pensare al weekend".

Arteta ha riconosciuto il valore della squadra guidata da Rui Borges: "Non sono sorpreso dalla loro qualità. Sappiamo come possono farci male: sono organizzati, pressano e vogliono dominare il gioco. Sarà una partita molto difficile". Nonostante ciò, il messaggio è chiaro: "Faremo tutto il necessario per vincere". Poi l’appello ai tifosi, con toni quasi epici: "Senza paura, fuoco puro. Date tutto, perché è un’opportunità incredibile. Questa è bellezza, è un’occasione unica. Ho lavorato tanto per arrivare qui. Ora vedo solo opportunità. Vogliamo riuscirci per tutte le persone che ci hanno sostenuto: lo meritano".

Infine, sulla crescita del club: "Oggi è normale lottare per i titoli ad aprile. È positivo, ma anche molto difficile. Più sali, più il percorso diventa complicato".