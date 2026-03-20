Arsenal, Rice punta il City: "Vincere la Carabao Cup sarebbe l'inizio di qualcosa"

Il centrocampista dell'Arsenal, Declan Rice, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Carabao Cup, che si giocherà domenica fra i Gunners ed il Manchester City. L'inglese ha parlato del fatto che l'Arsenal è pronto a vincere il suo primo trofeo dal 2020, affermando che una vittoria nella finale di Carabao Cup contro il Manchester City "potrebbe essere il punto di svolta" per il percorso fatto in questi anni.

Mentre il City di Pep Guardiola è stato eliminato dalla Champions League dal Real Madrid, l'Arsenal si è qualificato agevolmente ai quarti di finale eliminando il Bayer Leverkusen. Ora tutti gli occhi in Inghilterra sono puntati su Wembley, dove l'Arsenal, capolista della Premier League e ancora in corsa per uno storico poker di trofei, affronterà il City per il primo grande trofeo della stagione.

"I ragazzi ne stanno già parlando lì dentro allo spogliatoio, siamo entusiasti, siamo pronti", ha detto Rice. "Al momento, in ogni partita di calcio che affrontiamo, crediamo di poter vincere, quindi saremo pronti e non vediamo l'ora di scendere in campo. Sicuramente, potrebbe essere l'inizio di qualcosa", ha aggiunto Rice. "È il primo trofeo in palio. Se vinci, lo slancio che ne deriva, quello che ti spinge in avanti, è enorme", ha spiegato.