Asllani torna all'Inter? Il Toro perde un titolare, l'albanese verso un nuovo prestito
Kristjan Asllani potrebbe lasciare il Torino in anticipo rispetto alla scadenza del prestito dall’Inter. È l’indiscrezione che rimbalza da fonti granate, in particolare da Toro Goal, che ha corretto il tiro solo relativamente al mancato inserimento del giocatore tra i convocati per il prossimo impegno in campionato.
È comunque uno scenario abbastanza sorprendente, considerato che si tratta di un giocatore fin qui schierato come titolare da Marco Baroni. Il centrocampista albanese, arrivato nell’ultima settimana di mercato, ha infatti giocato dall’inizio 13 delle 17 partite disputate dal Torino in campionato dal suo arrivo. Senza lasciare troppo il segno, ed è per questo che la dirigenza piemontese sarebbe pronta a salutarlo.
Il ritorno ad Appiano Gentile dell’ex Empoli non rappresenterebbe però, a meno di sorprese, una soluzione stabile. Asllani, che non ha giocato con l’Inter in questa stagione, può infatti trasferirsi altrove, nuovamente in prestito: nella Milano nerazzurra considerano da tempo chiusa la sua esperienza.