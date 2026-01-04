Torino, voci di addio per Asllani: in discussione il prestito dall'Inter?
Si avvicina la sfida di questa sera fra Hellas Verona e Torino: calcio d'inizio previsto alle ore 18.00, allo stadio Bentegodi. Fra le fila dei granata potrebbe esserci una novità che può avere risvolti sul mercato in uscita in questa sessione di trasferimenti invernale e riguarda il centrocampista Kristjan Asllani.
Secondo quanto riporta ToroGoal il suo futuro in granata potrebbe essere in discussione. Il portale parla infatti di una possibile risoluzione anticipata del prestito in corso dall'Inter. Asllani era arrivato in estate in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni di euro. Una versione confermata dal giornalista Matteo Moretto, che parla di riflessioni in corso che verranno approfondite dopo la gara contro il Verona.
Smentita invece l'ipotesi circolata che potesse non essere convocato contro i gialloblu: il giocatore sarà presente con il resto della squadra.
